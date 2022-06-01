維多利亞的秘密（Victoria's Secret）上季獲利表現優於市場預期，受此激勵，周二盤後股價大漲7.30%，報44.22美元。惟該公司警告到今年底，恐仍將繼續面臨供應鏈和銷售方面的挑戰。

維多利亞的秘密周二收跌3.42%，今年以來下跌約26%。

該知名內衣品牌表示，第一財季（截至4月30）公司不僅面臨來自供應鏈的阻力，同時也與前一年同期人們收到聯邦振興補貼金帶動的銷售增長比較。

該公司表示，如果第一財季經激勵措施調整後的銷售趨勢一直持續到年底，那麼全年營業收益要達到前一年的水準可能面臨挑戰。

維多利亞的秘密公布第一財季營收年減4.5%，為14.8億美元，符合華爾街預期。

該公司表示，在2021年同期，聯邦政府發放的振興福利給營收帶來的助益約為7500萬美元。

淨利為7614萬美元，相當於每股盈餘93美分，遠不及前一年同期的淨利1.74億美元、每股盈餘1.97美元。

經調整後每股盈餘為1.11美元，優於分析師預估的84美分。

第一財季同店銷售額年減8%，就去年的政府激勵金效益進行調整後，第一財季同店銷售額年減3%。

截至第一財季底，庫存金額年增37%，主要因為運輸時間拉長，以及通膨導致商品成本增加。

該公司預估第二財季調整後每股盈餘介於95美分至1.25美元，分析師預期每股盈餘為1.19美元。

與前一年同期相比，該公司預估第二財季營收估將介於低個位數百分點的下跌至低個位數百分點的增長。分析師則預期該公司本季營收年減0.8%。

展望全年，維多利亞的秘密預估營收為介於持平至低個位數增長。分析師預估其全年營收成長1.7%。

該公司表示，雖然對供應鏈和通膨壓力早有預備，也都積極應對，但我們的業績仍可能面臨波動。