新城警分局轄區包括蘇花路廊、太魯閣等景點，警方編排交通疏導勤務，注意車流狀況。（新城警方提供／王志偉花蓮傳真）

6月3日起有3天端午連假，雖因疫情仍嚴峻，但公路總局預估返鄉或駕車出遊的民眾仍將湧現，連假首日蘇花路廊南下車流約達13000輛次，負責入境花蓮北端交管第一關卡的新城警分局，針對易壅塞路段及景點，編排交通疏導勤務，另也鼓勵搭乘客運往返，可享在地租車優惠，疏解車潮。

端午假期即將到來，以往這時候旅遊業者迎接旅客商機，但今年仍受到疫情衝擊，花蓮旅宿業統計，這次連假住房率約僅3成。不過自行駕車返鄉或出遊各景點車潮仍將湧現，蘇花路廊連假首日13000輛次，6月4日至5日以北返車流為主，預估最後1日將出現車流高峰，北上全日交通量約12300輛次。

警方不敢大意，新城警分局今表示，預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點，警方針對上述風景遊憩區及易壅塞路段驟增車流，彈性交通管理及相關管制措施，請民眾配合管制。

公路總局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段，設置大客車優先通行措施，同時在蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩的緊急空間。

為免交通壅塞，公總也鼓勵民眾搭乘公共運輸，2日至5日，搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證可享有在地有腳租賃優惠，回程可再享有車票優惠；3日至5日加碼優惠，持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。