根據中央氣象局最新資訊，30日3時10分發生芮氏規模3.5地震，地震深度18.6公里，震央位於花蓮縣政府西南西方17.5公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣、南投縣3級。（編輯：施施）1110530

4：58臺東規模4.4地震 最大震度高雄市3級
擁逾8成施政滿意亮麗成績單 徐榛蔚3度摘下5星縣長
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