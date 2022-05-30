花蓮秀林規模3.5極淺地震 最大震度花蓮縣、南投縣3級 05:222022/05/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮秀林規模3.5極淺層地震 最大震度花蓮縣、南投縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，30日3時10分發生芮氏規模3.5地震，地震深度18.6公里，震央位於花蓮縣政府西南西方17.5公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣、南投縣3級。（編輯：施施）1110530 4：58臺東規模4.4地震 最大震度高雄市3級 擁逾8成施政滿意亮麗成績單 徐榛蔚3度摘下5星縣長 花蓮溪出海口逾20隻鳥類死亡 檢出H5N1禽流感 #花蓮縣 #最大震度 #南投縣 #3級 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紫南宮環縣自行車賽登場 馬英九4度與3千選手同騎挑戰 12:102022/05/29 生活 南投＋1004人確診3死亡 滿5歲幼兒疫苗28日接種 15:192022/05/26 生活 下班注意雷雨狂轟 18縣市豪大雨特報 氣象局曝雨停時間 17:552022/05/26 生活 綠營南投縣長提名人蔡培慧 自主管理期與民眾合影 挨轟 04:102022/05/28 政治要聞 年底九合一大選 綠營花蓮縣黨部公布首波提名名單 16:452022/05/29 政治 地震基金攜華南產險 舉辦公益捐血 04:102022/05/25 全球財經 臺東地震 最大震度臺東縣4級 04:412022/05/28 生活 政策急轉彎！考量校園安全 花蓮縣遠距教學延至6／2 16:572022/05/26 生活 奔波360公里只為搶打兒童BNT 南漂家長高雄、南投來回跑 15:062022/05/28 生活 雷雨彈狂炸1小時 北台灣5縣市警戒 13:042022/05/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。