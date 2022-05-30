泰國4月製造業生產指數 遠低市場預估 21:382022/05/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國4月製造業生產指數年增0.56％，遠低市場預估年增1.6％。即使經濟活動改善，但生產成本走高而影響製造業生產。 儘管如此，由於解除防疫限制而增加內部經濟活動，和泰銖走貶提振製造業出口，使工廠生產能維持增長局面。 泰國夜間娛樂場所 6月起恢復正常營業 亞太區Q1企業配息 重拾成長表現 半導體動能強勁 4月工業生產指數27紅 #泰國 #製造業生產指數 #遠低 #經濟活動 #生產成本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天然氣價格狂飆 美工業生產成本暴增 22:132022/05/22 財經 屏東潮州賽神蝦 莊大申母蝦破紀錄奪冠 04:102022/05/29 地方新聞 陸港觀盤－港元將觸及7.85 影響投資者信心 04:102022/05/21 全球財經 泰女星離奇墜河溺斃3個月 臉書突PO詭異文「我還在等真相」 18:422022/05/21 娛樂 泰國公開賽》戴資穎逆轉勝伊瑟儂 明與陳雨菲爭冠 16:562022/05/21 體育 單親辣媽穿比基尼賣榴槤 只為養3子長大 火辣身材引暴動 16:392022/05/22 搜奇 《國際經濟》經濟成長動力熄火 泰4月工業生產趨緩 15:382022/05/30 財經 工商社論》環保署升格也無法解決台灣的環境問題 04:102022/05/26 財經要聞 被美艷泰國妻綠了 他忍20年驚知「還賣淫」崩潰提離婚 14:422022/05/30 社會 泰國羽球賽》戴資穎力退陳雨菲復仇 本季首冠到手 14:592022/05/22 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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