泰國4月製造業生產指數年增0.56％，遠低市場預估年增1.6％。即使經濟活動改善，但生產成本走高而影響製造業生產。

儘管如此，由於解除防疫限制而增加內部經濟活動，和泰銖走貶提振製造業出口，使工廠生產能維持增長局面。