丹麥生物技術公司巴伐利亞北歐(Bavarian Nordic)周一再次修改了年度財測指引。該公司先前與幾個不具名的國家簽訂了Imvanex猴痘疫苗的供應合約。
Bavarian Nordic表示，疫苗將立即開始交貨。該公司補充說，正與更多國家討論疫苗供應問題。
執行長Paul Chaplin在聲明中表示，很高興在協助對更多國家供應疫苗之際，還繼續與其它政府談判，以求盡快地供貨疫苗，減輕疫情影響。
Bavarian Nordic預計2022年營收在14億至15億丹麥克朗(約2.03億至2.17億美元)之間。高於先前預估的13億至15億丹麥克朗。
該公司還將息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)的預期，從先前的10億至12億丹麥克朗的虧損，調整為9億至11億丹麥克朗虧損。
Bavarian Nordia周一股價大漲6.2%，收報217丹麥克朗(約31.4美元)。
猴痘是一種傳染性疾病，通常較為溫和，在西非和中非的部分地區流行。但是自五月初以來，全球衛生官員在19個國家追蹤了200多個疑似和確診的病毒感染病例。
歐盟在上周宣佈，正在談判購買Bavarian Nordic疫苗。這種疫苗在歐盟官方是獲得天花疫苗的批准，但是醫生可以對猴痘患者開出使用處方。
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