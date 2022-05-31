為使5歲至11歲兒童及早獲得保護力，預防COVID-19感染，台北榮總配合中央流行疫情指揮中心政策，6月1日至6月5日於中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，提供基礎第一劑接種服務。

北榮表示，家長需至北榮網站預約，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號，並由家長(監護人或關係人)陪同，提供家長簽署同意書，經醫師評估後接種。如曾染疫，須於確診康復3個月後才能接種，居家檢疫、居家隔離、自主防疫或自主健康管理者，請勿前來。。

北榮中正紀念堂兒童BNT疫苗接種說明

接種地點：中正紀念堂第三展廳(請由信義路側大忠門進入近捷運東門站3號出口)

接種日期：111年6月1日至6月5日

接種時間：上午08：30至下午17：00。請於16：30前完成報到，逾時不候。

（超過下午16：30未完成報到者視同放棄，請勿前來）

接種資格：5歲以上至未滿12歲之兒童，須由家長(監護人或關係人)親自陪同，且提供簽署完整之家長同意書才可接種。(同意書下載網址：https：／／reurl.cc／7DbEg9)

接種廠牌：BNT疫苗(兒童劑型)

掛號方式：臺北榮總網路預約（不開放現場、電話及臨櫃預約掛號）

掛號網址： https：／／reurl.cc／M0M2DK

注意事項：

1.全面網路預約制，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號；若系統顯示額滿，請選擇其他時段預約。

2. 請攜帶健保卡，若無法供以上文件或身分類別不符，則取消已預約接種資格且不予接種。

3. 居家檢疫、居家隔離、自主防疫或自主健康管理者，請勿前來。

4. 如曾經染疫，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。

5. 對疫苗成分有嚴重過敏反應史，須經醫師評估後方可接種。

6. 請全程正確配戴口罩及確實防疫。

7. 接種民眾請穿著可輕鬆捲袖的短袖或無袖衣物，方便快速露出上臂接種。

8. 接種後若有嚴重不適或狀況緊急，請儘速至急診就醫。

＊疫苗相關事項，請密切追蹤本院官網最新消息。