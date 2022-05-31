為重振受疫情衝擊的旅遊經濟，日本宣布6月10日起開放外國觀光客組團入境，並於本月先行開放泰、美等國的「實驗團」，視疫情狀況逐步擴大規模。不料來自泰國的4人小團，入境九州福岡3天就確診，全團被送往旅館隔離。

日本首相岸田文雄26日宣布這項觀光新措施，同時開辦「實驗團」，做為擴大開放的參考基礎。這類團體暫時提供美國、泰國、澳洲、新加坡申請，已有50人報名。

根據日本《共同社》報導，一團來自泰國的4人團體，27日抵達福岡後，其中一名團員30日出現喉嚨痛等症狀，緊急前往醫院PCR，結果呈現陽性，馬上隔離；同團另3人無症狀，一併隔離。5天4夜的行程，宣告中斷。

日本將台灣列為風險最低的藍色等級，入境日本時，不僅不用篩檢，也不用隔離，讓不少哈日族躍躍欲試。但泰團的狀況發生後，已有聲音質疑是否還要擴大續辦，讓日本政府感到兩難，防疫、經濟孰輕孰重？陷入交戰。