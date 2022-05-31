小編今天（31日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮審慎樂觀的展望與馬士基、赫伯羅特對下半年看法保守不同。長榮總經理謝惠全也說，今年受大陸疫情封控等因素影響，運價在短期間回檔，但近期已經走揚，4～5月為運價底部，隨著美國計畫調降大陸關稅有利減緩通膨、北美新合約5月生效、美西工人談判及新船持續交付，第二季起將一路旺到10月，直到11、12月為傳統淡季走降。

【1】謝惠全：海運一路旺到10月

不同於馬士基、赫伯羅特對下半年海運景氣示警，長榮總經理謝惠全30日在股東會上信心十足認為，運價在4～5月見底後回升，第二季起一路旺到10月，全年營收表現看好。

【2】MSCI季調 防爆量甩尾

明晟（MSCI）季度調整31日盤後生效，全球標準指數台灣指數成分股新增華航、長榮航、華新及力積電等四檔，30日股價齊漲2.68～4.31％。投資專家指出，因MSCI全球被動式ETF基金規模龐大，宜提防尾盤最後一筆爆量，但法人30日再買超339億元，看好5月收月線擺尾行情及6月有望向萬七叩關。

【3】日韓開國門 13檔解封股搶先飛

亞洲國家陸續「開國門」，日本6月10日起將開放外國旅行團入境、南韓將重啟發放短期簽證，台灣也研擬將入境檢疫天數降至3+4天，下半年「報復性出國潮」可望湧現，五福（2745）、鳳凰（5706）、易飛網（2734）、山富（2743）、雄獅（2731）同步漲停，航空雙雄也高飛，解封受惠股摩拳擦掌。

【4】Fed理事華勒支持多次升息2碼

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）30日指出，Fed應該在接下來至少兩場會議升息2碼。 而這顯示出，Fed在抑制通膨飆漲與掌控升息速度間須取得巧妙平衡。

【5】全球小麥危機 沒預期般嚴重

自5月中旬七大工業國集團（G7）與聯合國施壓俄羅斯放行烏克蘭穀物出口，小麥價格已回跌近一成。專家表示，美俄穀物豐收可彌補烏克蘭歉收，全球小麥危機未如預期般嚴重。