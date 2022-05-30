拒用盧布支付 丹麥能源巨頭Orsted恐遭俄「斷氣」 23:342022/05/30 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 丹麥能源巨頭沃旭能源（Orsted）30日警告，由於該公司一再拒絕以盧布支付的要求，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）可能會停止供氣。保加利亞及波蘭即是因回絕用盧布購買天然氣，4月時遭到俄方「斷氣」。 王毅通話丹麥外長 籲各國合力避免衝突長期擴大化 反中抗俄影響淨零進程 《國際產業》德丹荷比四國攜手 北海風力發電要提高10倍 #盧布 #丹麥 #能源巨頭 #Orsted #斷氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莫迪訪歐第2站 與丹麥聚焦綠色與經貿合作 22:462022/05/04 國際 Universal Robots營收創歷年最佳 04:102022/05/18 投資理財 葉倫拋壟斷聯盟 限制俄油價格 04:102022/05/21 全球財經 《國際金融》換幣有困難 俄羅斯VEB銀行盧布支付債券利息 11:182022/05/24 財經 泰國羽球公開賽 小戴首戰丹麥女將 04:102022/05/16 運動天地 搶大陸JF-17「梟龍」嘴邊肥肉 印度不認輸出這招 18:312022/05/24 軍事 王毅籲阻俄烏衝突長期化擴大化 04:102022/05/14 產業財經 芬蘭遭俄「斷氣」 德、義將開盧布帳戶繼續買 13:592022/05/21 國際 《國際金融》盧布漲不停 兌歐元創近7年新高 10:382022/05/24 財經 普丁1張王牌就贏了！這國怕被「斷氣」點頭用盧布付錢 12:472022/05/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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