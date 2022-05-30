丹麥能源巨頭沃旭能源（Orsted）30日警告，由於該公司一再拒絕以盧布支付的要求，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）可能會停止供氣。保加利亞及波蘭即是因回絕用盧布購買天然氣，4月時遭到俄方「斷氣」。