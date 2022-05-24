在資本管制、油價強勁和即將到來的月終報稅期的推動下，俄羅斯盧布兌歐元匯率周一飆升逾6%，來到近7年高點。

周一在莫斯科交易所盧布兌歐元上漲6.3%，至58.75盧布，創下2015年6月初以來的最高水準。

盧布兌美元匯率上漲4.6%，為57.47盧布，離周五的57.0750不遠。

儘管俄羅斯遭遇全面經濟危機，但盧布兌美元匯率今年以來已累計上漲約30%，使盧布成為全球表現最佳的貨幣。其中儘管是俄羅斯當局於2月下旬人為實施了資本管制，從而起到了支援作用。在制裁凍結了俄羅斯近一半的黃金和外匯儲備後，出口導向型企業也被迫將外匯收入兌換成盧布。

Tinkoff投資的分析師表示，儘管俄羅斯央行和政府保留了管制措施，但盧布在中期可能會繼續進一步走強。「臨近秋季，隨著進口復甦，加之限制措施可能被解除，匯率可能會開始穩定在接近60-65的水準」。

Otkritie Bank的分析師表示，盧布匯率可能在一個月內穩定在1美元兌55盧布的水準，到年底將跌至1美元兌70至80盧布的水準。

上周也有分析師表示，俄羅斯要求外國買家以盧布支付天然氣費用，也是盧布近期上漲的原因之一。

BCS Express在一份簡報中表示，出口商的外匯供應、油價高漲以及即將到來的月末報稅期（出口導向型企業通常會將外匯收入兌換為盧布，以償還當地債務）都支撐著盧布。

俄羅斯股指喜憂參半。以美元計價的RTS指數上漲2.2%，來到1266.8點。俄羅斯MOEX指數下跌2.6%，至2311.2點。