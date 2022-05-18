丹麥首相Mette Frederiksen對丹麥的《日德蘭郵報》(Jyllands-Posten)表示，德國、比利時、荷蘭和丹麥將於周三宣佈一項聯合承諾，四個國家到2050年將在北海建設至少150 GW(10億瓦)的海上離岸風電。

這將使歐盟海上風電裝機容量成長近10倍。目前歐盟正加倍努力擺脫對化石燃料的依賴，擺脫俄羅斯能源的影響力。

首相告訴日德蘭郵報說，如果我們想要獲取北海所有可穫取的風力，我們就必須攜手合作。

該宣言將於周三在丹麥舉行的海上風電峰會上簽署，歐盟執委會主席馮德萊恩(Von der Leyen)和德國總理蕭茲(Olaf Scholz)等將出席此次峰會。

丹麥首相辦公室證實了Frederiksen的言論，但在路透聯絡時，拒絕提出進一步評論。

歐盟執委會的目標是到2050年海上風電裝機容量從目前的大約16 GW升至300 GW。