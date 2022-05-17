永豐銀行今（17）日宣布與康舒科技及BSI英國標準協會共同攜手，啟動上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，協助企業實踐淨零碳排並邁出永續發展的第一步；配合永豐金控設立2030年自身營運與2050年全資產組合二大淨零目標，永豐銀行除下半對內導入綠電，對外將協助合作企業落實營運溫室氣體盤查，進一步推動產業轉型。

永豐銀行表示，為有效實踐淨零目標，永豐與領導級科技業者－康舒攜手，第一階段擬串接其20家上游零組件供應鏈，導入BSI實地溫室氣體盤查作業，協助廠商檢視自身的溫室氣體排放情形，做為營運轉型的重要指標；大型業者可依檢視結果協助上游供應鏈調整生產流程，銀行則可透過資金的貸放安排，從購買原料或機器設備等，優化廠商的營運樣態，多重面向實踐淨零。

同時，為協助企業採購綠電以減少溫室氣體排放，永豐銀行上（4）月與售電業者合作，透過提供交易押標金、保證金或電費等信託管理機制，建構創電、售電業者及購電三方互信，協助中、小型業者更有效率取得綠電。

持續響應綠能政策，永豐銀行旗下太陽能光電廠融資餘額至去（2021）年底達約600億元、全台第一，2024年將挑戰千億元規模；同步發展綠色金融科技服務，首創「綠能電廠資訊管理系統」並獲經濟部智慧財產局專利認證，透過關鍵數據協助建廠或融資決策及貸後管理，逐步實踐永續發展的目標。