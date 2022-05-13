SOU‧SOU 陶瓷盤組。（BRUNO 提供）

SOU‧SOU大容量保冷袋。（BRUNO 提供）

SOU‧SOU附蓋雙層不銹鋼隨手杯。（BRUNO 提供）

日本家電品牌BRUNO與京都文創品牌SOU・SOU首次攜手推出台灣限定款SOU・SOU經典電烤盤全配五件組，將東京時尚與京都印花美學融合，打造出令人目不轉睛的和風爆款，讓SOU迷與BRUNO粉絲即便不出國，也可在餐桌上享受濃濃的日本風情與生活儀式感。

SOU・SOU將京都傳統紋樣轉化爲獨樹一格的現代設計。而該品牌的發音源自於日本對話中的常用語「そう、そう」，意思是「對啊～對啊～」，用來表示認同及肯定，建立人與人生活上的連結。

SOU・SOU限定款經典電烤盤(全配五件組)，採用阿拉伯數字0到9十個數字符號作為設計，「SO-SU-U十數昆」是「SO-SU-U十數」的兄弟紋樣，跳脫原先整齊的排列樣式，將眾多數字混雜在一起，使其更隨性分不清界線，同時讓外觀更為簡潔、可愛並富有親和力，將京都的紋樣轉化為獨樹一格的現代風味，融合了BRUNO電烤盤的時尚百變，打造出京都印花設計 X 東京時尚家電的新潮流。