因應猴痘疫情在多國蔓延，中國海關總署組織專家開展風險評估，發布疫情警示通報，部署全大陸海關在口岸加強入境衛生檢疫工作，持續做好「多病共防」，防止疫情疊加。

防疫工作包括嚴格落實入境人員健康申報、體溫監測、醫學巡查、採樣檢測等各項衛生檢疫措施；加強進境攜帶、寄遞物檢疫和囓齒動物檢疫；紮實做好實驗室生物安全管理和檢測工作準備；持續強化與航空公司的溝通聯繫和口岸健康宣教；同時，強化多部門聯防聯控，嚴防疫情輸入風險。