國際觀光市場逐漸復甦，台灣有望於下半年鬆綁國境，旅行社龍頭雄獅集團宣佈，將擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際人才等，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫，歡迎具備外語能力、喜歡旅遊且對旅遊業有熱忱的夥伴加入，以加速疫後觀光布局。

雄獅集團發言人賴一青指出，目前雄獅台灣員工人數約1800名，透過集團擴大徵才計畫，目標將人力補足至疫情前水準。此外，雄獅集團於日本、泰國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸及香港等地，皆設有海外據點，韓國分公司也在整合設立中，因應各國疫情解封狀況，持續招聘具旅遊產業熱忱的工作夥伴，除英、日語需求，歡迎具韓語及廣東話等語言專長人才加入。

雄獅集團表示，由於疫情讓旅遊市場出現大轉變，集團以多元的旅遊服務為根基，導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，多角化經營餐飲品牌、傳媒行銷等事業，疫情以來更致力串聯整合國內交通和觀光場域，深耕台灣旅遊市場。隨著國境解封漸露曙光，集團開始積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源、提前做好產品規劃，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。

未來雄獅集團生態系將圍繞著讓「旅遊體驗價值最大化」，從旅遊到生活產業，這些新事業發展需要大量的創新及跨領域專業人士投入，包括Web 3.0技術與應用、服務體驗設計、國際化人才。雄獅集團日前與社團法人RTM泛旅遊協會推動首波旅遊創新生育成招募活動，尋找數位行銷、專案管理以及政府計劃、體驗產品規劃、專案經理等逾30個職缺，並提供一系列的徵才培訓課程，希望吸引年輕創新與跨領域菁英加入，共同打造「全球視野，在地深根」的全新生活體驗。

本次擴大徵才計畫預計招募旅遊服務業務、產品規劃人員、行銷企劃、視覺設計、遊覽車駕駛、財務專員、人力資源、經營企劃、軟體工程師等，共計逾500個職缺，人才回聘計畫也同步進行中，工作地點遍及台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台東等地，員工還有機會可以海外輪調，錄取後將提供完整通識課程及旅遊專業基礎訓練，為員工培植紮實技能。