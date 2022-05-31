本土疫情持續燒，死亡人數不斷增加，中重症個案昨也創新高。對此，醫師沈政男透露，根據國外經驗來看，台灣的死亡高峰應會出現在6月10日，也就是說下周死亡數將會最高，後來就會開始往下走了。而他也估計，全台染疫人口13至17%的時候，疫情就可能探底，而染疫人數減少，死亡人數當然也會跟著降低。

沈政男昨（30日）在臉書發文說，接下來有三個全台可能的高峰點，也就是周二到周四，再來周末到周一照例會下降，而整周加總起來與上周差不多，可能稍高或稍低，然後下周就會往下走。

沈政男也說，死亡的高峰，香港、新加坡與南韓都是落後新增高峰一周，因此台灣的死亡高峰會發生在6月10日左右，此後就會往下走。但因為曲線形成7天一個循環，若用一周平均來算會較準確，也就是下周將是死亡數目最高的一周，接下來就會往下走；至於中症的數目為什麼節節升高，他還是想不透，推測可能原因是染疫族群來到了比較衰弱的老人家，因此中症比例改變了。

沈政男表示，北北基桃全都在5月18日達到高峰，好像齊步走一樣，代表R值相當接近，因為是共同生活圈。但，此時的染疫人口比例並不一樣，基隆超過9%、新北超過8%、台北與桃園都沒超過7%，所以說，染疫比例在7至9%，甚至不到7%，曲線就會折彎下來！

沈政男認為，單一縣市不會有高原啦！高原是因為各縣市有快有慢，加總起來峰峰相連，而形成持續高度。由此觀之，台南與高雄在本周四，或最慢下周四，就會出現高峰，而數目會比前幾天的7000多與11000稍微多一點。

沈政男指出，六都的高峰出現在染疫比例6.5至8.5%，這代表全台染疫人口在13至17%，疫情就可能探底。「注意，是探底，不只是緩解。」現在，雖然死亡率不斷攀升，已經來到了萬分之7，但只要把染疫人口壓低，死亡人數也會跟著降低！到了6月10日左右，會累積多少死亡人數？乘以兩倍，大概就是這波疫情的死亡人數。

沈政男坦言，還有很大的機會能降低死亡人數，最重要的是「高高齡抗病毒給藥」，其實可以將每日的開藥人數，特別切出80歲以上的比例，因為這是刀口上的用藥，若比例能一直增加，就可以挽救更多高高齡長者。生命的每一個階段都同樣珍貴，即使是臥病在床的失智失能長者，仍要盡全力來拯救他們。