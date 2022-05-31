昨日新增6萬42例本土，前台大感染科醫師林氏璧根據指揮中心公布的「每日急診就診人次分析圖」及「雙北和其他地區的專責病房收治人數」表示，可大膽地說北北基桃花5縣市，最嚴重的高點可能已過去了，直言現在比較有樂觀的本錢，不論是雙北或全國，看起來都有往下的趨勢。

林氏璧昨（30）日於談話性節目《有話好說》指出，現在比較有樂觀的本錢，在確診人數部分，不論是在雙北或全國，看起來在高原之後有往下的趨勢，他看到指揮中心公布全國急每日急診就診人次分析圖表，坦言「真的很開心，因為我們應該要多看一些別的指標」。

全國急每日急診就診人次分析圖。（圖／指揮中心提供）

林氏璧根據該圖表分析，過去一周平日急診就醫人次明顯下降，最近六日也沒有前面三周的六日高，他看了很多雙北前線醫護人員的經驗，5月20日那周是急診來診量最多、最忙的時候，5月26日後人銳減，很明顯是因為快篩即確診的效應。

雙北和其他地區的專責病房收治人數。（圖／指揮中心提供）

林氏璧表示，另一個很重要的指標為「雙北和其他地區的專責病房收治人數」，從數據上可見雙北到一個高點，甚至在某些天可以轉出大於轉入，已有往下的趨勢，現在可以大膽地說，北北基桃花5縣市，最嚴重的高點可能已過去了，現在是高原期，會上上下下後，稍微再往下的狀態。