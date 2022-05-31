昨日新增6萬42例本土，前台大感染科醫師林氏璧根據指揮中心公布的「每日急診就診人次分析圖」及「雙北和其他地區的專責病房收治人數」表示，可大膽地說北北基桃花5縣市，最嚴重的高點可能已過去了，直言現在比較有樂觀的本錢，不論是雙北或全國，看起來都有往下的趨勢。
林氏璧昨（30）日於談話性節目《有話好說》指出，現在比較有樂觀的本錢，在確診人數部分，不論是在雙北或全國，看起來在高原之後有往下的趨勢，他看到指揮中心公布全國急每日急診就診人次分析圖表，坦言「真的很開心，因為我們應該要多看一些別的指標」。
林氏璧根據該圖表分析，過去一周平日急診就醫人次明顯下降，最近六日也沒有前面三周的六日高，他看了很多雙北前線醫護人員的經驗，5月20日那周是急診來診量最多、最忙的時候，5月26日後人銳減，很明顯是因為快篩即確診的效應。
林氏璧表示，另一個很重要的指標為「雙北和其他地區的專責病房收治人數」，從數據上可見雙北到一個高點，甚至在某些天可以轉出大於轉入，已有往下的趨勢，現在可以大膽地說，北北基桃花5縣市，最嚴重的高點可能已過去了，現在是高原期，會上上下下後，稍微再往下的狀態。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。