世界衛生組織周日表示，在一些通常不會出現這種疾病的國家通報病例之後，猴痘對於全球整體公衛已經構成「中度風險」（moderate risk）。

世衛表示，如果這種病毒藉機成為人類病原體，並傳染較年幼的兒童和免疫抑制（immunosuppressed）患者等重症風險較高的群體，那麼這個公衛風險可能變高。

該衛生機構在聲明中表示，截至5月26日，共有23個非流行區的成員國通報257起猴痘確診病例和120個疑似病例，到目前為止則尚無死亡病例。

世衛組織亦表示，猴痘突然在幾個非流行國家出現，顯示已經潛藏傳播一段時間。隨著該病毒的流行和非流行國家擴大監測，通報的病例也料將增加。

猴痘是一種通常而言病症輕微的傳染病，主要在西非和中非部分地區流行。這種病毒是經由密切接觸傳播，在防範上相對容易，透過自我隔離和衛生等措施就能控制住傳播。

目前為止「非典型流行區」通報的大多數病例，出現在英國、西班牙和葡萄牙。世衛表示，截至目前為止，絕大多數通報的病例都沒有流行區的旅遊史，而是透過基層醫療照護或性行為遭到感染。

世衛天花組負責人露易絲博士日前表示，猴痘是經由密切的肢體接觸或體液交換傳播，當碰觸到猴痘病患身上的皮疹並接觸這些皮疹流出來的體液才會遭到感染。