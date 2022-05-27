苗栗縣通霄鎮苗128線道發生邊坡坍塌，水流經過路面有如小河般，警方到場警戒並通報搶修。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉因豪大雨造成多處坍方。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉因豪大雨造成多處坍方。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉因豪大雨造成多處坍方。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三灣鄉因豪大雨造成多處坍方。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

這波梅雨滯留鋒面帶來強大豪雨，尤其是從26日下午至27日中午的持續豪大雨，在苗栗縣南庄鄉、三灣鄉、通霄鎮等地山區帶來多處坍方以及路樹、電桿倒塌事，警方第1時間獲報趕往現場警戒，並通報鄉鎮公所及台電等單位搶修，幸好都未造成人員傷亡。

這波豪大雨從26日持續下至27日中午，幾乎雨勢未曾停歇，尤其是26日夜間雨勢更是持續增大，先後造成苗栗縣三灣鄉台3線99.5公里處路樹、土石倒塌，影響交通，頭份警分局三灣所警員沈春安獲報後立即趕赴現場設置交通錐及爆閃燈警示路過車輛，並通報三灣鄉公所前往處理，目前僅可供單向通行。

接著，三灣鄉苗17─3線2.5公里處，路樹、土石及電桿倒塌，影響交通，頭份警分局大河所警員蔡矞絃，立即趕赴現場設置交通錐及爆閃燈警示路過車輛，另由尖山所員警於三灣鄉永和山水庫管理局往三灣方向進行管制，並通報三灣鄉公所及台電公司前往處理。

接下來是苗栗縣三灣鄉苗14線9.5公里處，路樹、土石倒塌，影響交通，三灣所警員沈春安，獲報後轉赴現場設置交通錐及爆閃燈警示路過車輛，通報三灣鄉公所前往處理，目前僅可供單向通行。

另外，南庄鄉田美村124線24.68公里處有土石掉落，影響交通，田美所警員楊皙均獲報立即趕赴現場設置交通錐及爆閃燈警示路過車輛，並已通報南庄鄉公所前往處理。

苗栗縣通霄鎮苗128縣道9.5公里處，發生邊坡土石滑落阻斷來往車輛通行，通霄警分局烏眉所員警接獲報案後，立即趕至現場放置三角錐及指揮疏導交通，並聯繫民力出動大型機具，迅速於1小時內將障礙物清除完畢，讓交通恢復雙向通行。