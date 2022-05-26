梅雨鋒面到來挾帶雨勢，台北市文山區興德路66巷今天下午發生土石滑落事件，所幸未釀傷亡，警消獲報到場劃設警戒線，並通報台北市工務局大地工程處人員到場處理。

警消今天下午3時許獲報，指文山區興德路66巷內發生土石滑落事件，影響面積約30平方公尺，且緊鄰民宅，幸未釀傷亡，目前現場已先劃設警戒線。

同時，也通知大地處人員到場處理。是否因近日天雨影響，詳細事故原因待後續調查釐清。（編輯：張芷瑄）1110526