我國109年起連續2年兒少人口負成長，然近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，為OECD後段國家，監察院交通及採購委員會通過監委葉大華調查報告，促請行政院督導所屬交通部、衛生福利部、教育部、內政部及各地方政府，就建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全、健全兒少交通安全環境積極檢討改進。

葉大華指出，事故傷害為我國兒少非病死或非自然死主因，其中運輸事故更長年占我國兒少事故傷害致死首位，遠高於溺水、自殺及他殺等因素，近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，去年整體傷亡比率成長至0.70％，傷亡率為OECD後段國家。

葉大華表示，現今各級政府於降低兒少無照駕駛及騎乘機車傷亡人數、掌握事故傷害數據、落實交通安全教育、建立安全通學環境等面向作為皆仍待改進。她認為，行政院應跨部會督導建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全權利，為下一代建立友善安全的交通及通學環境。

調查報告指出，我國少子化問題嚴重，近兩年兒少人口減少98267人，然兒童交通事故死亡人數近年並無顯著下降，整體傷亡率自107年0.66％成長至110年0.70％，其中十大肇因以「未依規定讓車」最高，「未注意車前狀況」次之；如就取締兒少交通各類違規項目案件統計，則以「18歲以下無照駕駛」最高。

調查報告提及，歷年兒少傷亡數據雖互有增減，惟我國與OECD國家兒童及少年「交通事故」死亡率比較，顯屬後段國家，亦未達行政院「兒童及少年安全實施方案」設定之「每年降低兒少交通事故死亡人數、受傷人數零成長」預期績效指標，亟待行政院督導相關主管機關並於交通部道安會報列管積極檢討改進。

葉大華建議，行政院應參照兒童權利公約，視兒少為交通事故防制政策的主體，督導交通、衛福、教育、內政等中央部會及地方政府強化重視兒少安全權益，系統性收集兒少意見，並以兒少友善角度出發推動交通安全政策，因地制宜滾動修正「3E政策」目標之優先順序，以落實人本交通理念。