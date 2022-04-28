據衛福部統計，兒少遭「精神不當對待」人數在近三年不斷攀升，家扶基金會今天公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查，且十大兒少遭精神不待對待的情境中，前六名都與「言語暴力」相關，「怎麼會笨得像豬一樣！」、「你再哭！我叫警察來抓走」、「早知道就不要生下你」、「書讀到哪裡去，真沒路用！」等負面話語，都會造成孩子內心永遠的痛楚。

臨床心理師陳品皓指出，言語暴力往往會讓孩子或當事人帶來相當大又複雜的情緒影響，也因為孩子的人格還在發展階段，通常復原時間的評估會非常保守，都會是以季或年為單位，爾後還要再視復原狀況與支持系統做後續介入。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，精神不當對待與言語暴力，會不經意出現生活周遭，甚至自己一不小心就可能成為潛在加害者，造成看不見的傷害並不代表不存在，還需要花更多的時間才能復原，「428兒童保護日」家扶全台串聯超過20場活動，呼籲大家好好說愛，家長能以正向語言來鼓勵孩子，或透過親職教育學習更好的方式。

家扶第10年推動4月28日「兒童保護日」，與格帝集團更是第三年合作，以「告別隱形傷痕，擁抱自我美好」為主題，呼籲正視精神不當對待與言語暴力議題，今年規劃「隱形傷痕藝術展示秀」，期盼透過藝術創作的力量，傳遞鼓舞與關懷能量，撫平兒少受虐傷口。捐款可洽家扶基金會官網。