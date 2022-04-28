許瑋甯擔任家扶基金會428兒童保護日活動大使。（羅永銘攝）

許瑋甯擔任家扶基金會428兒童保護日活動大使。（羅永銘攝）

許瑋甯擔任家扶基金會428兒童保護日活動大使。（羅永銘攝）

女星許瑋甯28日受邀擔任家扶基金會428兒童保護日活動大使，關懷兒少受虐議題。人美心更美的許瑋甯，不僅親自參與今年「畫中有話」藝術創作，用隱形墨水寫下一句傷害她的暴力語句藏身畫作中，象徵暴力語句對每個孩子造成的隱形傷害，同時盼望透過畫作呼籲外界關注精神不當對待，期待民眾一起用愛包圍No More Sorry。除了許瑋甯外，賴雅妍、鄭元暢、黃豪平、Darren邱凱偉等人也都響應愛心畫作。

許瑋甯也分享成長過程中聽到最受傷的一句話「為什麼你不行？」，坦言小時候因為大人想要刺激她進步，幫助她學習，但這句話，卻讓她開始質疑「所以是我不好嗎」，成長過程中會被潛移默化，會活成別人眼中的自己而不是自己想要的樣子，長大後也覺得自己不值得好的事、好的人。

她印象最深的一個被傷害的舉動是，大概5、6歲時，家人一起去百貨公司逛街，大人試著要訓練她如果走失了、迷路時，應該留在原地不要亂跑，為了要有「實戰」經驗，所以阿姨就把牽著她的手抽掉，「但我那時還小，目光所及都是大人的腰和背，我看不到阿姨去哪裡了，所以很驚慌失措，覺得自己被丟下，有被遺棄感。雖然當時大人也在不遠處觀望，有狀況隨時會上前，但後來我就是一直記得手被抽掉，在人群中找不到家人的感覺。所以有時雖然出發點是好的，但行為還是會傷害到孩子的心」。直到現在，她在外面時總會下意識看家人、朋友在不在身邊，「會怕被遺棄！」

被問到自己將來可能會是管教小孩嚴格的虎媽、還是溫柔的媽媽？許瑋甯說：「應該會是講道理的！盡量讓他去嘗試，不太會限制他做些什麼。如果過分了，就是引導，不會很限制他做什麼事。有的時候小朋友不理解你為何生氣、為何不可以做這件事，我們是大人應該適時引導，而不是給負面情緒，讓他害怕」。

疫情來到高峰，被問是否擔心，她說，有工作的前一天就會快篩，自己也有準備快篩試劑，每3天到一周做一次確認，「驗出來是陽性大家都不願意！我們都想保護自己、保護別人，確診了就是看後續怎樣把自己照顧好、讓生活回到正軌」。老公邱澤正在拍戲，有特別防疫措施？她說，他們在台中拍攝，不只他的劇組，目前所有的劇組大家都很認真且確實在做防疫，還是在很信任的範圍之內。

她說，小時候被霸凌經驗多少都有，可能老師當著同學的面開玩笑，其他同學就覺得可以這麼做，不管是來自家庭、朋友的霸凌，還是要回歸家庭環境，大人應該教導小孩將心比心，自己不喜歡的也不要放到別人身上，情緒要學習用愛表達出來，不要用不舒服的方式讓人知道。「現在網路霸凌是最常遇見的，心理素質要非常強才能面對，我們可能眼睛閉上5秒、10秒，甚至1天就過了，但小孩就不懂這些，無法接受心理會受傷、覺得委屈，加上因科技冷漠、大家給的標籤，又會很羨慕人家，會逐漸失去自我價值觀的認知與判斷，連我自己都在學習中，對於不是你生命中重要的人的言語暴力要視而不見，這也是以退為進的自我保護方法」。

不僅擔任活動大使，許瑋甯更親自參與「畫中有話」主題創作，將內心的感受化為作品「擁抱。吞噬。擁抱」，透過一筆一次畫完的畫作傳遞訊息：「很多時候我們以愛為名傷害孩子，往往使用孩子不懂的方式，變成了痛苦、成為了黑暗，吞噬孩子的心靈。而這樣的排比命名方式，是希望無論從哪一個方向讀取都始於愛，經過痛苦，而終於愛」。

她說，大人出發點可能自以為這樣的愛才是愛，但對小朋友來講是傷害，傷害一旦無法消化，或用錯誤的方法愛他，就會變成吞噬，「終於愛，還是很重要，所以畫的結尾還是有力量、溫暖的。主要紅黃兩色，黃色代表太陽、光明，紅色感覺暴力的力量，近看是一個人抱著寶寶，遠一點看，是嘴巴吞噬著寶寶，有不同的意義，提醒怎樣決定愛的出發點與愛人的方式」。