當一個國家65歲以上老年人口占比超過20％，就是「超高齡社會」，根據國家發展委員會資料推估，我國將於2025年邁入超高齡社會，故高齡年長者的交通安全日趨重要，北市警南港分局為提升路口安全性，持續運用各種管道加強宣導，致力推廣「汽車慢看停，行人停看聽」觀念。

為加強銀髮族交通安全觀念，南港分局除利用各級機關跑馬燈播放路口安全標語外，日前更前往舊莊國小樂齡班，向活到老學到老的長輩們宣導穿越馬路時應注意事項，如「外出應穿著亮色系的衣褲，提升能見度」、「在昏暗時段，盡量減少外出」、「自行車應加裝警示燈，引起其他駕駛人注意」、「過馬路時依照規定走行人穿越道，時刻保持警覺，注意周圍來車」、「行人號誌讀秒不夠時，不要強行闖越，留在原地等下一次綠燈再通過」。

南港分局提醒，不僅行人應擁有正確用路知識，汽機車駕駛亦應落實路口停讓行人觀念，將安全準則內化於心，才能減少道路交通事故。