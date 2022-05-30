國民黨文傳會今開「為兒童權益發聲：拒絕缺疫苗亂象，反對政府箝制言論自由」記者會，國民黨指出，鑑於染疫死亡幼童未滿五歲居多，目前5-11歲的孩童防疫政策仍是空窗。中央應以最快速度針對未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，研擬如何提供足夠保護，不要再以口號治國。

國民黨表示，國內才剛開放5至11歲兒童ＢＮＴ疫苗預約就被瞬間秒殺，孩童家長必須在凌晨兩三點就出門排隊讓孩子能打到疫苗，甚至還有家長帶孩子前往其他縣市施打疫苗，衛福部長陳時中卻將問題根源賴給分配問題。舉凡口罩、疫苗、快篩足夠等，中央的說法都已淪為「反指標」，家長們排隊、預約不到都是人民親身經歷，對政府的信任度已跌至谷底，顯示蔡政府的超前部署已成謊言。

國民黨表示，防疫問題層出不窮，為孩子發聲的藝人郭彥均卻被政府指控散播假訊息，還被網軍出征，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征，打壓言論自由，根本凸顯自己是防疫無能，只敢處理提出問題的人。

國民黨表示，每個孩子都是父母的心頭肉，到目前為止Omicron疫情已經將10個孩子從你我的身邊中帶走了，難道這樣的人數還不夠多嗎？更有許多孩童在這場疫情裡轉變成中重症，難道政府還要那麼冷血得法辦每個因為疫情而焦躁不安的家長們嗎？蔡英文政府的防疫準備「既缺、又慢，還亂」，說真話的人，還要忍受被網軍出征、被政府約談，壓制民眾真實的心聲，人民絕對不能忍受。

國民黨提出三點訴求：一，中央應加快疫苗到貨時程，加開兒童疫苗專屬施打站，將購得的疫苗儘速分配地方政府供學童施打。

第二，鑑於染疫死亡幼童未滿五歲居多，目前5-11歲的孩童防疫政策仍是空窗。中央應以最快速度針對未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，研擬如何提供足夠保護，千萬不要再以口號治國，才能讓眾多家長安心。三，蘇貞昌院長應該要公開道歉，不應使用公權力打壓人民言論自由。