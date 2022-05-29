嘉義縣5-11歲學童BNT疫苗25日開打，目前共計有1萬5090人接種，接種率約78％，尚無傳出不良反應，嘉縣政府指出，30日起全縣45家合約診所也能打兒童BNT疫苗，提醒尚未施打或滿5歲未就學幼童儘速前往施打。

29日在朴子市大同國小、梅山鄉梅山國小、水上鄉水上國小開設校園接種站，縣長翁章梁前往大同國小關心，翁章梁表示，縣內第一劑疫苗接種接種率已達86.1％，全國排名第5；第2劑79.4％排名第6，第3劑也逐步提升到62.8％，高於全台平均。

嘉義縣政府30日起全縣45家醫療院所開放接種兒童BNT疫苗，以設籍嘉義縣的孩童優先，嘉義市政府28日發新聞稿表示，呼籲鄰近縣市的醫療院所，不要拒絕其他縣市的孩子接種疫苗，讓群體防護力能夠提升。嘉義縣衛生局技正李昭瑢說，因中央撥補的疫苗數量跟造冊時有意願施打的人數差不多，因此以學校造冊及縣籍兒童為優先，若未來中央有多撥補疫苗不會限制他縣市的孩童施打。

至於第4劑疫苗部分，衛生局長趙紋華表示，第4劑以65歲以上長者為大宗，5月底前65歲以上符合資格長者僅300人左右，6月份起則有4萬餘人可接種，衛生局將依符合接種的人數及時間陸續規畫接種站，提醒民眾注意黃卡上第3劑施打時間，若已滿5個月可配合衛生局規畫場次踴躍接種。