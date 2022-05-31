俄羅斯電子商務巨頭Ozon周一指出，公司未能對一群債權人贖回債券，讓公司面臨潛在的違約風險；但是Ozon也表示，正與債券持有人談判，找尋解決方案。

Ozon在那斯達克上市，但是自2月24日戰事爆發以來，已遭暫停交易。Ozon表示，無法從俄羅斯子公司匯款到位於賽普勒斯(Cypriot)的母公司Ozon控股，後者也正為債券發行公司。也因此，Ozon無力支付贖回債券所需款項。

Ozon不是西方制裁的對象，但是俄羅斯的資本管制措施，以及日益增多的監管問題，讓Ozon無法從俄羅斯子公司移轉資金，並進而在規定時間內產生流動性不足的風險。

該電商公司在上周四的季度業績報告中指出，有相當大部分的債券持有人應該在5月31日獲得本金和利息，如果在6月14日前仍沒有能獲得償付，將導致債券違約。

Ozon在周一的聲明中說，公司有誠意與債券持有人繼續談判，以期在一定情形下能找到適當的解決方案。

Ozon說，公司計畫如同往常般繼續營運。