烏克蘭真理報》（Ukrayinska Pravda）報導，烏克蘭安全局SBU稱有證據表明，部分俄羅斯士兵軍紀渙散，且因為遭受重大損失不想上戰場送死而差點殺了第36軍團司令瓦切里（Valeriy Solodchuk）和他的保鑣，當時他們到現場平息騷亂並迫使「拒絕上戰場」的士兵去前線戰鬥。
根據SBU攔截俄羅斯士兵通訊的對話內容表明，士兵們拒絕服從命令炸毀高級目標（high ranking guests），距SBU表示，這位將軍後來逃離了。
根據對話內容，一位俄羅斯士兵在與妻子抱怨時說，他們的旅（BTG）原本有600多人，到現在僅剩3分之1能夠作戰，其餘的人已經被殺或受傷了。
這位士兵說:「我們幾乎整個營都拒絕戰鬥，將軍便開始開槍威脅:『如果你不去戰場，我會殺了你!』，然後有另一個士兵直接拔掉手榴彈的插銷對著將軍怒吼:『來啊，向我開槍!然後我們一起炸死在這裡!』狀況就是這樣。」
然後他繼續說:「後來特種部隊就開始拿槍對著我們，我們也拿槍對著他們，幾乎要開槍了。」後來瓦切里便帶著他的手下離開。士兵最後說:「我根本不想待在這裡!」。
據報導，2月底參戰的這批部隊是有跟普丁政府簽合約的，當時普丁政府設定「特別軍事行動」設定的時間表是90天，也就是到5月底合約會到期，到時候這些「合約兵」可以合法的離職。根據SBU稱，這些有合約在身的俄羅斯士兵想要離開烏克蘭。
文章來源：Security Service of Ukraine: Russians ready to kill their generals that force soldiers to fight
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