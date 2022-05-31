烏克蘭真理報》（Ukrayinska Pravda）報導，烏克蘭安全局SBU稱有證據表明，部分俄羅斯士兵軍紀渙散，且因為遭受重大損失不想上戰場送死而差點殺了第36軍團司令瓦切里（Valeriy Solodchuk）和他的保鑣，當時他們到現場平息騷亂並迫使「拒絕上戰場」的士兵去前線戰鬥。

根據SBU攔截俄羅斯士兵通訊的對話內容表明，士兵們拒絕服從命令炸毀高級目標（high ranking guests），距SBU表示，這位將軍後來逃離了。

根據對話內容，一位俄羅斯士兵在與妻子抱怨時說，他們的旅（BTG）原本有600多人，到現在僅剩3分之1能夠作戰，其餘的人已經被殺或受傷了。

這位士兵說:「我們幾乎整個營都拒絕戰鬥，將軍便開始開槍威脅:『如果你不去戰場，我會殺了你!』，然後有另一個士兵直接拔掉手榴彈的插銷對著將軍怒吼:『來啊，向我開槍!然後我們一起炸死在這裡!』狀況就是這樣。」

Russian soldiers are ready to kill their generals. In the Donetsk region, Russian contractors nearly shot General Valery Solodchuk and his bodyguards, who had arrived to quell the mutiny and force the "refusniks" to continue fighting. https://t.co/AK8ElDBqdA https://t.co/R8s6lYsuzT pic.twitter.com/90OAHsekE2 — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) May 30, 2022

然後他繼續說:「後來特種部隊就開始拿槍對著我們，我們也拿槍對著他們，幾乎要開槍了。」後來瓦切里便帶著他的手下離開。士兵最後說:「我根本不想待在這裡!」。

據報導，2月底參戰的這批部隊是有跟普丁政府簽合約的，當時普丁政府設定「特別軍事行動」設定的時間表是90天，也就是到5月底合約會到期，到時候這些「合約兵」可以合法的離職。根據SBU稱，這些有合約在身的俄羅斯士兵想要離開烏克蘭。