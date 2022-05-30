俄烏戰爭仍在持續，台灣人民力挺烏克蘭，捐贈重達582噸，3萬7620箱的愛心物資。外交部今天表示，經持續努力協調聯繫，國人捐贈的物資已全數於5月27日順利運出。期待台灣提供的物資能協助烏克蘭難民度過難關，烏克蘭人民能早日脫離戰爭苦難，回復平靜生活，重建家園。

外交部今年3月7日至3月18日期間辦理募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，並自3月17日起陸續以航空貨運將人道物資送往鄰近烏克蘭的斯洛伐克與波蘭等國。

外交部發言人歐江安表示，此次人道援助烏克蘭活動，經統計共有8474位國人或機構慷慨捐贈物資，並在2000名以上熱心志工、外交部同仁及承運廠商的全力投入下，將物資分類、確認效期並重新分裝後，經承運公司清算確認援烏物資總重達582噸，而箱數則達3萬7620箱。

她說，在波蘭及斯洛伐克朝野協助下，人道救援物資得以順利送交烏國受戰爭影響的百姓，運送過程中雖曾因國際援救物資大量湧入，導致機場通關作業略有延遲，但經由各方持續努力，終於在5月27日順利將全數物資運送完畢，妥善地將台灣的愛心及時轉致給烏克蘭需要幫助的百姓。

外交部感謝國人踴躍捐輸，也對國內許多慈善團體、民間組織及企業積極響應募集物資活動致敬；外交部同時感謝協助的志工或關心此案的各界人士，認為此次馳援烏克蘭行動為我國政府與民間相互協力、齊心貢獻國際社會的最佳範例。

歐江安指出，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已造成數百萬烏國人民被迫逃離家園、躲避戰火，台灣作為國際社會民主陣營的成員，因為長期面對中國的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境。台灣作為世界一股良善力量，會持續擴大「善的循環」，樂願發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，協助遭逢困難的國家或人民。

外交部也感謝斯洛伐克、波蘭及烏克蘭等國相關單位的協助與配合，使捐贈烏克蘭難民愛心物資工作順利完成。期待台灣提供的物資能協助烏克蘭難民度過難關，誠盼烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，回復平靜生活，重建家園。