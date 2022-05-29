《戰火解密：娘子谷大屠殺》帶領觀眾重回1941年揭密近3萬4千烏克蘭人慘遭屠殺的慘劇。（北影提供）

烏俄戰火持續至今仍未艾，吸引不少國際關注。台北電影節精選3部近1年來在各國參展獲獎、以烏克蘭戰爭為背景的電影，選片人馬曼容說，期望透過本次選片，梳理烏克蘭與俄國的國族關係，也讓觀眾透過電影觀看2國糾結的前世今生。

放映影片包括《著魔的國境》烏克蘭名導瑟蓋洛茲尼察在去年坎城影展獲金眼睛獎特別提及的《戰火解密：娘子谷大屠殺》，帶領觀眾重回1941年9月29日，近3萬4千名猶太裔烏克蘭公民在48小時內慘遭納粹屠殺的慘劇，電影以神乎其技的剪輯爬梳檔案影像，挑戰蘇聯封鎖多年的禁忌題材，重現屠殺的事件始末。

本屆影展另有2部作品以頓巴斯戰爭為背景，劇情片《噩夢的倒影》透過1位自願前往前線服務的戰地醫生在東烏被俘，雖然事後獲釋，地獄般的回憶卻如噩夢般反覆襲來，他嘗試和妻女重新建立親子情誼，然而死亡卻再度降臨，將他推向恐懼漩渦。

紀錄片《頓巴斯壕溝紀實》由戰地記者出身的導演提攝影機前進戰地最前線，記錄壕溝內士兵面對草原上不斷襲來的炸彈，將不尋常的日常過得稀鬆平常，直到火箭炮再度落下的生活片段，獲邀於威尼斯影展首映。