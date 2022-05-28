據路透27日報導，消息人士透露，美國陸軍已簽署一項協議，採購價值6.87億美元的「刺針」防空飛彈，以補充援助烏克蘭的武器庫存。

根據路透看到的一份文件，美軍在週三簽署了採購1468枚「刺針」防空飛彈的合約。合約沒有明確的截止時間表，但估計全部交付可能需要長達30個月時間。五角大廈和雷神技術公司（Raytheon Technologies）都沒有立即回應置評請求。

美軍自身使用「刺針」防空飛彈的數量有限，五角大廈此前曾表示，「刺針」飛彈生產線於2020年12月關閉。但在2021年7月，雷神公司贏得一份製造更多 「刺針」飛彈的合約，主要是為國外用戶提供產品。今年4月26日，雷神執行長海斯（Greg Hayes）在一次電話會議上表示，美國國防部已經有18年未添購「刺針」飛彈了。

俄烏衝突以來，「刺針」和「標槍」為代表的單兵防空、反坦克飛彈大出風頭。自2月以來，美國已向烏克蘭運送了大約1400枚「刺針」。一些美國的歐洲盟友也希望補充庫存。

5月3日，美國總統拜登到訪洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在阿拉巴馬州生產「標槍」飛彈的兵工廠，將藉此強調美方援助烏克蘭的各類武器，已在最近俄烏戰爭中改變遊戲規則。但拜登政府大力軍援烏克蘭，也對美國庫存造成了壓力，能否同時保持爆發新衝突時可能需要的武器儲備，不免令人擔心。

俄烏戰爭讓台海安全備受關切。我國防部近日指出，針對外、離島的飛彈部署，後續規畫增加人攜式刺針飛彈，以持續強化防空戰力。國防部強調，國軍各式防空飛彈採重層部署方式配置，考量外、離島地區地理條件，國軍已部署小型靈活的雙聯裝刺針飛彈，後續規畫增加部署人攜式刺針飛彈。