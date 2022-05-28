俄烏戰爭已滿3個月，馬立波亞速鋼鐵廠包圍戰從烏軍撤出、俄軍取得控制權後結束。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，如今烏克蘭的戰況逆轉，馬立波戰事結束後，整個兵力轉移，俄羅斯會慢慢佔優勢。

張延廷今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭目前戰況不利，比如急需重武器發揮火力、急尋求協助等，如今戰況對烏克蘭而言有點逆轉，因為亞速鋼鐵廠戰事結束後，整個兵力轉移，在俄、烏雙方重磅發揮火力下，俄羅斯反而慢慢佔優勢。

張延廷接著指出，烏克蘭部隊的文宣、出來講話的人都有點年紀，也就是年輕人有戰損，所以都是年紀大的人在前線作戰，作戰的體力、精神、負荷狀況都比年輕人要差，發揮的戰力會受影響，因此烏克蘭會慢慢處於不利的狀況。

張延廷點出，現在俄烏已經打到第4個月，雙方都沒有宣戰，俄羅斯考量若是宣戰，打敗了怎麼辦？因此到現在俄羅斯都沒有宣戰；烏克蘭也沒有宣戰，因為若打到一兵一卒，打到最後亡國了，怎麼辦？

他認為，該場戰爭最後的關鍵就是北約，北約給烏克蘭多少武器就會打多久。但是火力還是要靠人力來發揮，烏克蘭的兵源在耗損，戰耗會越來越嚴重，西方國家也沒有辦法進去。