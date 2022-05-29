北京市因疫情關係，公共場所關閉近1個月。社會面病例零新增地區的景區、電影院和體育館等公共娛樂場所今（29日）重新開放，當地許多民眾留言稱，近日有新電影上映，已約好多名好友到電影院觀賞。同時，部分封控地鐵站、公車站也可恢復營運，北京奧林匹克公園重開，超過30個區域解封。

北京市連續7日無新增社會面病例的區域，電影院、體育健身場所等，按照50％限流開放。因疫情防控，自今年五一假期起，全市影院已暫停營業，今日才逐步開放。民眾進入時需量體溫、掃描健康碼、查驗48小時內核酸無受感染證明等。