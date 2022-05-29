候任香港特首李家超28日啟程前往北京，接受大陸國務院任命，並將獲中共中央政治局常委級領導人的接見。香港行政會議召集人陳智思今（29日）表示，現屆港府曾經歷2019年反送中運動及處理新冠疫情等，面對前所未有的挑戰。不少市民從不同社交媒體等非政府渠道得到資訊，也有不同立場的市民不願意聆聽其他聲音，相信下屆港府需要加強發放資訊的途徑。

陳智思說，每一任香港特首都有自己的班底，相信李家超的首要工作，是忙於物色主要官員，而行會非官守議員並非全職，相信李家超有人選，也較容易去找，估計完成問責班子組班後才會再來考慮。

被問到會否繼續留任香港行政會議，陳智思表示，自己已擔任行會成員13年，認為新一屆港府的香港行政會議應該要有新人加入，讓社會看到新氣象。他並稱，過去兩三年香港在經濟等多方面受到重挫，現在陸續有國家開放入境措施，但香港仍然受疫情影響，措施較保守，疫情及通關等重要議題仍未處理，認為下屆港府不能再用以往的傳統思維處理問題，「不能得過且過」。

陳智思回顧現屆港府任期，指現屆港府曾經歷2019年反送中運動及處理新冠疫情等，面對前所未有的挑戰。不少市民從不同社交媒體等非政府渠道得到資訊，也有不同立場的市民不願意聆聽其他聲音，增加社會不信任，甚至出現對抗，讓政府推行措施時有困難，相信下屆港府需要加強發放資訊的途徑。