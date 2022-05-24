為持續強化資訊安全機制，提升資安防護能力，台新人壽繼2016年取得資訊安全管理系統（ISMS）認證後，2022年4月29日經台灣檢驗科技公司（SGS Taiwan）認證，符合「BS10012：2017個人資訊管理系統（PIMS）」標準，充分展現落實高規格個人資料保護管理，提供客戶安全的服務及系統環境的決心與行動。

台新人壽董事長蔡康表示，為確保客戶的權益能得到更安全及穩定的保障，台新人壽不僅嚴格遵循主管機關資訊安全及隱私保護的相關規定，更持續積極推動內部運作機制。為此特別設立專案小組、建置明確流程，並定期舉辦資安暨個資保護教育訓練。

此外，更透過導入勤業眾信管理顧問公司等外部專業資源，強化員工資安及個資保護概念，定期舉辦個資侵害暨資安事件緊急應變演練，模擬各種可能發生的情境，建立緊急應變處理程序等，以確保客戶資料與交易紀錄受到妥善保護。

蔡康說明，台新人壽所取得的「BS10012：2017個人資訊管理系統（PIMS）」認證，為國際認可的個人資訊管理標準，主要規範企業在營運過程中，對於所蒐集、處理與利用之個人資訊的保護。符合最佳實務的個人資訊管理系統（PIMS），可幫助企業在尊重當事人資訊隱私的前提下，充分保障個人資訊的合理運用。

經過SGS的預評、書面審查、實地查核等嚴謹的驗證程序後，台新人壽獲得此認證肯定。顯示該公司符合法規、充分強化個人資料防護與控管能力的公司，更代表對客戶個人資訊保護的承諾及重視。

近年來國內外發生許多大企業的個資外洩事件，面對新興的資安挑戰，台新人壽強調，該公司將持續提供客戶專業、安全的服務，對接國際最新的標準及趨勢，提升個資防護機制。在資訊安全管理架構基礎中，兼顧客戶個人資料保護，優化用戶體驗，未來仍將持續提供最完善、最安心的創新解決方案及服務，致力成為保障民眾的智慧好夥伴。