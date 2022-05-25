為有效防制假訊息散播，及銜接108課程綱要核心媒體素養、素養導向學習方法，高等教育端將持續強化大專校院學生「尋求及獲取資訊」、「評估及解讀資訊」與「創造及分享」等媒體素養能力。因此教育部自109學年度起推動「高等教育媒體素養課程發展計畫」，由銘傳大學承辦籌組計畫總辦公室並擔任北區資源中心，與中區資源中心靜宜大學、南區資源中心義守大學，一起推動研發高等教育媒體素養課程模組及教材教案、辦理教師培訓等相關活動、整合媒體素養教學資源、規劃媒體素養課程推廣機制及活動等任務。三校今年度以「媒體素養」等主題，聯合舉辦「110學年度大專院校教師媒體素養教案設計競賽」，獲選名單出爐。

本次競賽經專家學者召開評審會議，決選出績優前3名，第一名為國立臺中科技大學通識教育中心助理教授許智超撰述「假訊息：認識、破解、查核與判讀」，針對非新聞傳播科系課程採取課程融入方式，建立同學認識假訊息意義、思辨與批判能力，並協助有意願授課的教師能按圖索驥進行教學；第二名為東海大學應用物理系教授施奇廷所撰述「讀懂科學新聞、破解謠言與迷思」，著重科學新聞及其謠言訊息破解，議題主軸明確，課程互動性高，並善用網站工具，以強化學生查找資料對照科學新聞的能力；第三名則是國立澎湖科技大學通識教育中心助理教授陳昱名所撰述「性別媒體識讀─破除性別刻板印象再現的長照職業想像與年齡生涯規劃」，以社會重要議題為切入面，針對高齡長照、性別與輔導教育、心理與社會工作相關系所學，進行性別刻板印象的媒體識讀，教案設計多元活潑，且有清楚的課堂教學步驟。

教育部表示，期盼透過相關的教案設計競賽，能夠提供大專院校教師更多的支持與鼓勵，並呼籲各界同心協力推動臺灣的媒體素養教育，提升全民「尋求及獲取資訊」、「評估及解讀資訊」與「創造及分享」的能力，進而喚起國人對於數位時代下媒體素養教育重視，深化媒體素養教育知能，建構健康媒體社會。