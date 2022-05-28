立委江啟臣28日邀請高公局等單位進行會勘，瞭解通車前的準備狀況及進度。（陳世宗攝）

立委江啟臣28日邀請高公局等單位進行會勘，瞭解通車前的準備狀況及進度。（陳世宗攝）

國道4號豐勢交流道東行出口匝道，將於30日上午11時開放通車；提供從國道快速連結台3線進入豐原及山城地區的便捷路徑，縮短約15至20分鐘的車程。立委江啟臣28日邀請高公局等單位進行會勘，瞭解通車前準備狀況及進度；江啟臣指出，希透過高速路網連接縮短山城與原市區交通時間，完成縫合大台中的最後一哩路。

交通部高公局指出，豐勢交流道西行入口匝道於去年11月26日開放通車，再經施工團隊積極趕辦，東行出口匝道訂30日提前開放通車後，屆時之前為避免國道及地區道路壅塞對民眾造成不便所增設的「東出臨時鋼便橋匝道」，將功成身退予以拆除。

為瞭解相關單位在通車前準備狀況，並持續追緊國四豐潭段與東豐快速道路的工程進度，立委江啟臣28日邀請高公局、市府及市議員陳本添、張瀞分等，進行現場會勘。

江啟臣除要求高公局務必確認標線標誌、出口匝道交控設備與夜間照明設施，並應盡速完成隔音牆設置與景觀植栽工程，後續拆除臨時鋼便橋時也必須做好交維規畫，讓民眾有明確道路指引方便民眾通行。

高公局第二新建工程處長郭呈彰說，豐潭段土建工程共分5標進行，目前除C715已完工通車外，剩餘4標工程進度皆符合施工規畫，其中今日會勘的C711標工程已達97.1％，預計8月底完工。

市議員陳本添說，國四封閉後車流湧向后豐交流道，不但因匝道問題導致車流回堵，更連帶影響三豐路路況，待開放豐勢交流道後，可望紓解后豐交流道車潮。張瀞分強調，希未來東向匝道開放後能有效緩解交通壅塞問題，透過交通連結每個節點，進一步帶動地方發展。

高公局強調，豐勢交流道東行出口匝道通車後，將完整恢復國4豐原端原有交通運轉功能，減輕通過地方道路交通負荷，帶動山城旅遊觀光，繁榮地方經濟發展。整體豐原潭子段工程仍以今年底達通車目標努力，期帶動大台中豐原潭子段沿線地區的發展。