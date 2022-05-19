立委黃國書爭取自來水管汰換經費6千萬元，他確診居家隔離仍以視訊主持會勘，關心地方建設。（陳淑芬攝）

中市中區部分自來水管線老舊已達70年歷史，立委黃國書新冠肺炎確診在家隔離，今天視訊主持管線汰換工程會勘時表示，他向自來水公司爭取近6600萬元經費，去年底起展開台灣大道一段、柳川東路三段、民權路及自由路一帶管線汰換，將要求工程範圍內道路全路幅重新刨鋪，提昇道路品質。

立委黃國書15日在臉書發文表示，他快篩陽性，「應該是確診了」，即開始居家隔離7天，加上自主健康管理7天，他在家隔離期間服務不中斷，立法院議程採線上質詢、在地方也透過視訊關心地方建設，

黃國書表示，他爭取自來水公司需逐年編列大台中地區的管線汰換經費，此施工範圍佔約中區1／4面積，經費為6582萬元。為降低周遭住戶生活與用路人的不便，積極協調施工單位加派交管人力，以紓解交通；在施工防滑鋼板下方加裝減震墊，降低車輛碾壓噪音；加派灑水車減少施工沙塵等。

「要做，就一次做好！」黃國書要求民權路、自由路、三民路和柳川東路等重要道路，交通流量高，道路品質要求相對提高，在管汰工程完工後，要全路幅的重新刨鋪，除可改善民生用水，也可全面提昇道路品質，他會持續監督相關進度。

在地大墩里長張文華表示，中區部分自來水管線已超過70年以上，雖然施工期間恐造成里民生活、交通不便，但為讓供水品質更穩定，里民也都能接受。

自來水公司第四區管理處副處長張子中指出，目前管汰工程已在收尾階段，預計下週完工，更新管線達7854公尺，改善共619戶居民的生活用水，至於施工處的道路重新刨鋪工作，預計6月底前可完成。