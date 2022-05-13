後龍鎮公所已斥資購下好望角1．8公頃的土地，已整建完成停車場。（謝明俊攝）

後龍鎮公所要將好望角打造成風電教育中心。（謝明俊攝）

後龍鎮公所積極在好望角興建公廁等公共設施，方便遊客使用。（謝明俊攝）

立委陳超邀請經濟部、國發會會勘好望，後龍鎮長朱秋隆說明發展計畫。（謝明俊攝）

後龍鎮公所規畫將利用停車場部分空間來興建風電能源館。（謝明俊攝）

後龍鎮好望角因位置獨特，過去不僅是軍事重要據點，也被風電業者選為設置風電的良好地點，近幾年來，好望角眺高望遠的絕佳視野，吸引許多遊客前來，後龍鎮公所在好望角被列入苗栗縣濱海風景特定區後，進一步提出大型開發計畫，透過立委陳超明爭取中央同意在此設置風電能源館，期望打造成中部地區風電教育示範場。

好望角舊名半天寮，因位在一座平坦高台地上，視野非常遼闊，後龍鎮公所因而改名為好望角，過去曾是海防重要班哨，以居高臨下之勢，監控西湖溪海口以南的濱海區域，後因軍方裁減駐軍營地，海防班哨廢棄不用，民營風電業者在此架設多座發電風車，後龍鎮公所以此地位置獨特，可以發展特殊觀光景區，積極投入資源經營。

為了打響好望角的知名度，在未有疫情前，後龍鎮公所曾在此地舉辦過夏日浪漫音樂會，請來多個搖滾團體，在此舉辦落日音樂會，一舉打響好望角的知名度，讓許多各種年齡層的遊客都樂於來此欣賞風車、海景等多樣化景緻，加上附近又有過港隧道、海風自行車道、貝殼層遺跡、以及傳統海邊農家等，已經具有多樣化景點的發展潛力。

後龍鎮長朱秋隆上任後持續推動好望角的打造計畫，在鎮公所財力困難的情況下，公所斥資7百多萬元，向林務局提出有償撥用好望角1．8公頃土地，目前土地已經取得，並已先整地完成2座大型停車場、目前正在興建全新公廁，將完成相關公共使用設施，將進一步提出更大的打造計畫。

在立委陳超明的全力協助下，好望角與竹南濱海森林區，已聯合獲得交通部觀光局核准設置縣級的竹南後龍濱海風景特定區，來來將可以爭取林務局解編部分保安林地供設置觀光設施之用，因此，後龍鎮公所提出拓寬好望角聯外道路、興建風電能源館及遊客中心、農夫市集等方案，並已多次邀請經濟部、國發會等單位會勘，爭取中央支持。

鎮公所計畫中的風電能源館，將利用停車場部分空間興建，約需3億元經費，公所期望藉此計畫，可以將好望角打造成中部綠能風電的示範場區，讓更多人了解風電綠能的發展史。