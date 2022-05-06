新北市近年積極推動太陽光電系統，除了配合中央「班班有冷氣」政策，欲在年底前完成226校的光電系統外，市府透過「公有案場標租」計畫，目前已完成129處停車場、活動中心等公有場館光電設置，推動至今租金收入已進帳約4500萬元，經發局表示，今年預計再增7處公家機關加入，預計公家及民間設置今年可再推動50MW（百萬瓦)，成長率達全市設置6成。

新北市太陽光電系統已設置79.2MW（百萬瓦)，預計年發電量有8316萬，可以節省約2萬3100戶的小家庭用電，年減少約4萬公噸以上的二氧化碳排放量。市府2013年開始推動太陽光電設置系統，因早期太陽能板發電效率僅約15％，回饋金往往僅有百元，民間、公家單位設置意願低落。

隨著發電效率提升，以及中央推動班班有冷氣政策，市府去年起積極設置校園發電設施，目前新北市公立高中職以下300多所學校，已有170所學校設置完成，總發電量26.2MW。

經發局指出，市府其餘公有場所的光電系統是由標案業者設置、後續維護管理，市府不用出資，還有租金收入，截至去年，經發局總計代收4500萬元租金收入，後續會分配給公有案場的管理機關、市庫。

經發局表示，除了既有完成的129處公有場所，今年已有1活動中心完成設置，其餘仍有區公所、市民活動中心、衛生所等6個機關提出申請，將待施作廠商評估完場域環境、面積等條件後，再進行太陽光電工程作業，後續將持續推動。

另外，民間設置也相當踴躍，經發局表示，今年推出的「太陽光電發電系統實施計畫」每瓩補助5000至1.5萬元，每案最高補助50萬元，吸引17個民間單位提出申請，申請金額591萬餘元，已超出補助預算450萬元，後續也將在本月底前辦理公開抽籤，決議補助對象。