侯友宜也親手致贈母親節蛋糕給關懷個案。（呂健豪攝）

面對這段時間的疫情爆發，新北市長侯友宜今（5）日上午到三重社福中心視察，除慰問社工外，也了解物資存量的現況，他表示這段時間面對疫情的衝擊，社工的工作量至少增加了三成，而面對每天將近2萬5000個需要居家照護的確診者，市府目前還有將近11萬2000份居家照護關懷箱，市府跟辛苦的一線同仁一起給予需要關懷的民眾協助，一起挺過這次的疫情。

侯友宜表示，在這一段疫情當中有很多民眾確診，也有很多被居家隔離，在居家隔離以及確診的個案裡面，我們常常發現這些個案因為打零工，或是低收跟中低，甚至突然碰到這些狀況要陪孩子、要照顧老的，沒有辦法上班，經濟上頓失依靠，那這一段時間又要在家裡，所以很多相關的物資除了我們的關懷箱送以外，最重要的他在那一段時間裡面很多的物資必然是不夠的，所以新北市有14家的社福中心，我們所有社工總動員，提供相關物資來為這些經濟狀況受到困難的，及時給予支援。

不過除了許多民眾受到影響之外，其實面臨衝擊的還包括許多第一線工作同仁，侯友宜說，不論是衛生、民政、警政單位，還有社會局及社工，他們在這段期間裡，工作量至少增加了三成左右，但他相信社工們都會全力以赴，市府也會結合民政，區、鄰里系統發現問題，協助大家解決問題，一起度過難關。

至於在居家照護關懷箱的數量，侯友宜說明，儘管目前每天有將近2萬5000個需要居家照護的確診者，但是市府還是準備了將近11萬2000箱，目前為止數量還是足以應付現階段的疫情，未來如果不夠也還會繼續增加，希望每一個居家照護者，都能夠得到政府團隊以及民間資源來及時給予幫忙跟協助，讓他們在居家照護過程這一段時間，起碼可以照顧好他們最基本的需求。