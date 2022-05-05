勞動部近日擬發出函釋確診新冠肺炎的勞工保險被保險人，居家照護期間，如不能工作、未能取得原有薪資者，可以請領勞保普通傷病給付、最高達5343元，但勞動部官員提醒，若是輕症居家照護、但又可遠距上班繼續提供勞務，老闆應繼續給付工資，勞工就無法請領傷病給付。

中央流行疫情指揮中心4月8日發布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，允許輕症確診者可以在家居家照護。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，若要請領普通傷病給付除了要「住院」、「居家照護」等前提外，還需要不能工作且以致未能取得原有薪資，因此若是輕症者仍可在家遠距提供勞務，就無法請領普通傷病給付。

勞動部勞動保險司官員說，至於若是勞工請「特別休假」、「公傷病假」，仍屬未取得原有薪資，因此仍可請領普通傷病給付。

至於是否會影響勞保基金財務，勞動部勞動保險司官員說，目前有推估對勞保基金財務的影響，但在不同的估算下，目前都是勞保基金可承受的範圍。