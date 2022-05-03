新竹縣高中職以下居家隔離的學生，將提供含2劑快篩試劑與手冊的防疫包。（羅浚濱攝）

新竹縣大專院校以上居家隔離的學生，將提供含3劑快篩試劑與手冊的防疫包。（羅浚濱攝）

國內疫情升溫，新竹縣確診人數日益增加，縣府集中官方資源，把原升級版「防疫關懷包」分為居家隔離者「防疫包」，與居家照護者、居家檢疫者「關懷包」2種，3日正式上路，期將防疫效能最大化。

「防疫包」內含快篩試劑與居家照護／隔離關懷手冊，「關懷包」則內含關懷手冊、酒精濕巾、和泡麵、罐頭等食物。

衛生局長殷東成說，自疫情升溫後，縣府防疫緊急應變中心每天隨疫情變動，採取滾動式修正應變方式，因居家隔離（3＋4）只要3天隔離期滿後，第4天起快篩陰性就可出門，原發送給居家隔離者的「關懷包」需求量降低，加上居家隔離人數直線上升，為集中資源給予居家照護及居家檢疫者，居家隔離者將改為發送「防疫包」。

另外，體溫計及醫療口罩在市場供貨上已相當穩定，為集中資源強化防疫能量，「防疫包」內容物僅維持快篩試劑和居家照護／隔離關懷手冊，取消提供體溫貼片與口罩。

提供給居家照護者及居家檢疫者的「關懷包」部分，內容物包括泡麵、餅乾、罐頭等食物和酒精濕巾維持不變，同樣取消體溫貼片和口罩。

針對高中職以下需居家隔離（3＋4）的學生，及就讀大專院校以上學生，由中央分別提供2劑、3劑快篩試劑，讓學生家屬在接獲隔離通知後，前往居住地衛生所領取。

縣府針對居家照護、居家檢疫者發送的關懷包，維持由民政處協調村里幹事系統發放。居家隔離者發送的防疫包，則由衛生局發放。