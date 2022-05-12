後龍鎮農特產品三寶之一的西瓜，聞名全國。（謝明俊攝）

立委陳超明12日辦理會勘，大批農民前來關心進度。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆從2016年起就提案請求林務局同意解編保安林地。（謝明俊攝）

後龍鎮出身的縣議員林寶珠態度強硬要求林務局重視農民權益。（謝明俊攝）

立委陳超明態度堅決要求林務局及農糧署重視農民權益。（謝明俊攝）

農委會副主委陳駿季允諾會盡力推動本案。（謝明俊攝）

後龍鎮公所爭取南港 中和兩地保安林地解編農用

後龍鎮農特產品有三寶─西瓜、花生和番藷，其中南港、中和等2里是3種農產的重要產區，部分農地因位在保安林地範圍，依法不得栽種農作，但當地農作歷史可以溯源百年以上，在地百餘農戶都是世代務農，希望林務局能予解編釋出，立委陳超明及後龍鎮公所自2016年起爭取解編，卻遭農委會農糧署、林務局互踢皮球，陳超明12日再次舉辦會勘，嚴肅要求農委會徹底解決問題。

後龍鎮南港、中和等2里位處最南端，與通霄鎮白沙屯相鄰，2里多數地區為丘陵高地，適宜農作的平地，都位在西側鄰海地段，地質都屬沙地，因此，當地從早年就發展出特殊農作，包括西瓜、花生及番藷，其中西瓜早從清朝時期就開始栽種，已超過百年歷史。

2003年，2里沿海地區保安林地，由苗栗縣政府畫出歸林務局管轄，林務局嚴格執行林地植林政策，嚴禁當地農戶沿襲過去栽種西瓜等經濟作物，並安排稽查人員不定期突襲檢查，一旦發現有農戶栽種農作，全部鏟除，經常引發農戶與林務局間衝突。

後龍鎮公所指出，南港、中和2里海岸保安林約有145公頃，目前在保安林地上栽植農作的土地面積約有31公頃，約有192農戶，加上非保安林地的農地約有74公頃，2里共有106公頃農作栽植西瓜等作物，是後龍三寶重要的產地。

為了讓農戶安心栽種農作，後龍鎮長朱秋隆上任後，就委請立委陳超明協助爭取保安林地解編，為了協助農戶解套，陳超明提出設置農業雜糧經營專區，並從2016年向農委會提出，請農糧署將2里農作保安林地列為專區，再向林務局申請解編，讓農民不再為正當的農作而恐懼。

但是，從陳超明提案至今已是第7年，林務局與農糧署不願為農民解套，互踢皮球，陳超明及後龍鎮公所鍥而不捨，持續緊盯進度，12日再度邀請農委會、林務局及農糧署、水保局等單位，赴後龍鎮南港里舉辦說明會及現場會勘。

陳超明在說明會中忍不住說出重話，要求農糧署確實面對農民權益，提案確定專區，鎮公所才得依此向林務局提出解編要求，但農糧署及林務局出席人員依舊態度曖昧，未正面回應，在場的農委會常次陳駿季也只能表明盡力而為，無法提出明確的時程進度，陳超明表明將繼續緊盯本案，直到林務局完成解編為止。