俄烏大戰歹戲拖棚，在台積電加入制裁斷供俄羅斯高階晶片後，當地晶片業正面臨困境，據悉俄羅斯2大處理器廠商之一的MCST，至少需要1年以上才能順利從台積電過渡到自家代工廠，損失恐達數十億盧布。

俄羅斯媒體《生意人報》報導，長期以來MCST的Elbrus處理器都是由台積電代工，但因俄羅斯入侵烏克蘭，台積電已停止與俄羅斯公司合作，MCST正苦尋合作廠商。

MCST行銷副總監Konstantin Trushkin先前透露，受制裁影響，未來要全面量產恐非常困難，目前正討論將生產從台灣轉移到Zelenograd Mikron 工廠。

報導引述業內人士說法指出，MCST要將生產轉移到Zelenograd Mikron 並不容易，預估至少需要1年並耗資數十億盧布資金。

MCST受西方國家制裁，在被美國列入制裁黑名單後，日前英國也宣布制裁，MCST除被凍結資產外，也無法使用安謀（ARM）的架構來設計處理器，MCST未來恐面臨停產危機。