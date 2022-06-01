科技業是台灣重點發展產業，尤其疫情爆發讓電子產品需求攀升，半導體業反倒呈現爆發性成長，有網友在PTT以「下次科技業寒冬會是何時？」為題發文指出，美國高官最近說美國軍用晶片70%來自台灣「非常可怕又不可靠」，而台積電在全球擁有巨大影響力，看來美國是打算扶植其他國家發展代工取代台灣，讓他擔憂科技業寒冬是否即將到來。有網友則表示，市場普遍預估2024年產能供大於求，2025年半導體產業成長恐開始放緩，這些時間點恐怕不妙。

原PO發文指出，回顧10幾年前，很多台大電機碩士生搶月薪3萬的系統廠替代役職缺，但如今處境大不相同，因面臨人才荒，科技業主管低聲下氣求員工不要離職，甚至連台積電這種大企業都會到不知名的科技大學徵才，非相關科系也有機會錄取。

原PO進一步表示，歐美國家不想把雞蛋放在同一個籃子裡，未來可能打算扶植其他國家發展代工，原PO詢問「有機會再看到科技業的寒冬嗎？例如薪水砍一半、無薪假、沒分紅等情形」。

網友紛紛表示「下波寒冬應該是2024年，和外資估計2024年供大於求時間相符」、「2025年半導體產業成長開始放緩的時候」、「科技業景氣寒冬大概就是無薪假，聽說2008年那時是這樣」、「產業外移到東南亞的時候，科技業恐迎寒冬，景氣循環啊，當年一堆西進大陸時台灣多慘」。

但也有網友認為台灣科技業並不容易被取代，紛紛表示「當年台灣科技業在全球還沒這麼重要，現在情況不同了」、「台灣這出生率只會越來越缺人，勞方市場還會好一陣子」、「科技在進步，出生率一直下滑，未來缺人是常態」、「依照5G跟電動車產業，還有美國人沒辦法血汗工作的情況下，台灣科技業大概還有10年風光」。

DIGITIMES先前報導，晶圓代工業者透露，2023年晶圓代工新產能陸續開出，預估2024、2025年來到量產高峰，加上台積電新增擴產計畫不斷，恐拉高產能閒置風險，屆時需求若未如預期，恐怕不只是產能過剩，甚至擴大為海嘯等級。