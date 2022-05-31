金管會今日公布保險業淨值，受到利率上揚、股市波動的影響，壽險業淨值為1兆6992億元，創2020年4月以來新低，今年累計前4月淨值更減少1.02兆元。

金管會今日公布保險業獲利、淨值及避險的概況，保險業稅前獲利，今年4月底為1832億元，較去年同期減少299億元，年減14.0％。

其中壽險業稅前獲利為1766億元，較去年同期減少286億元，年減13.9％；產險業稅前獲利為66億元，較去年同期減少13億元，年減16.5％。

保險業業主權益今年4月底為1兆8456億元，較去年同期減少8139億元，年減逾3成，幅度30.6％。

其中壽險業業主權益為1兆6992億元，較去年同期減少8113億元，年減32.3％；產險業業主權益為1464億元，較去年同期減少26億元，年減幅度1.7％。

金管會保險局副局長林志憲表示，受到利率上升、股市震盪，使得壽險業的淨值減少，不過長期而言，利率上升趨勢對於壽險業淨值還是有益。

兩項原因，當利率走升時，壽險業負債公允價值減少幅度會大於投資債券評價的程度；再加上新錢的收益會增加，降低壽險業的利差損壓力。