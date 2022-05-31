股債雙跌，壽險業遭遇史上最慘4月。金管會31日公布，壽險業4月底淨值降到1兆6,992億元，創2020年3月之後、即25個月來新低，單月淨值「蒸發」4,938億元，創史上最慘4月，累計前4月壽險業淨值共少1兆230億元，亦是史上同期淨值減少最多的一次。

保險局副局長林志憲表示，壽險業淨值減少，主要是利率上升、股票下跌，造成其投資的金融資產未實現益減少。

但保險局亦指出升息對壽險業有二點好處，一是較高的市場利率，可提升壽險業新錢穩定收益，紓解利差損壓力，二是利率上升壽險公司負債公允價值減少幅度，將大於投資債券評價的影響程度，若同時考慮資產與負債影響情況，升息對壽險公司而言是屬於「正向影響」。

4月單月壽險業稅前獲利478億元，累計前4月稅前獲利1,766億元，比去年同期衰退13.9％，主要還是因為資本市場可實現利益不如去年同期；而前4月壽險業淨投資收益4,784億元，較去年同期少了155億元，減少3.1％。