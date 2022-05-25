美國4月耐久財訂單月增0.4％ 遜預期 22:222022/05/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部25日公布，4月耐久財訂單月增0.4％，不及分析師普遍預估的月增0.7％，3月增幅從初公布的0.8％下修為0.6％。排除國防項目的話月增0.3％；若不計波動較大的運輸設備，也是月增0.3％，但遜於3月增幅1.1％。 美國銀行業首季獲利年減逾22％ 多元資產策略 迎戰市場波動 布林肯5月26日將發表對華政策演說 #月增 #耐久財訂單月增 #增幅 #美國 #美國商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美稱人權高專訪新疆錯誤 陸外交部反批製造謊言 16:392022/05/25 兩岸 美疾管中心：猴痘非COVID 不易透過空氣傳播 21:492022/05/25 國際 日本政界稱與美國核共用 陸外交部：國際社會應高度警惕 18:142022/05/25 兩岸 紐時：拜登軍事護台言論 與美政府新政策一致 03:432022/05/25 國際 培育臺灣文學人才 美國詩人喬直獲頒移民署梅花卡 15:032022/05/25 社會 拜登擬降陸關稅 戴琪仍保留 04:102022/05/25 產業特刊 檢討蔡政府6年外交成績 藍營智庫認為是負分 11:532022/05/25 政治 陸外交部：印太經濟架構擾亂地區合作 是脅迫地區國家的工具 16:542022/05/25 兩岸 海納百川》拜登亞洲行折射美國印太戰略新步調（孫成昊） 09:522022/05/25 海納百川 男冷血殺19童「美國病了」 外媒曝2驚人數字 18:192022/05/25 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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