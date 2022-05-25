美國商務部25日公布，4月耐久財訂單月增0.4％，不及分析師普遍預估的月增0.7％，3月增幅從初公布的0.8％下修為0.6％。排除國防項目的話月增0.3％；若不計波動較大的運輸設備，也是月增0.3％，但遜於3月增幅1.1％。