中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會。針對美國務院發言人稱，美方不認為中方會允許聯合國人權高專巴舍萊對新疆人權進行「全面、獨立、不受操控」的評估，並稱巴舍萊在這種情況下同意訪中是錯誤之舉。

汪文斌指出，原先要求人權高專訪疆，跳得最高的是美國，現在反對人權高專來訪，喊得最凶的還是美國。為什麼如此善變，答案也很簡單，為了掩蓋謊言就必須製造更多的謊言。

汪文斌表示，中方在人權高專來訪的問題上所持的立場是一貫連續的，不僅歡迎高專來訪，也歡迎各國各界人士訪問新疆，親身感受和了解一個真實的新疆。同時，中方反對搞有罪推定式的所謂調查，這一立場始終如一。相反在高專訪中問題上變來變去的是美國，原先要求人權高專訪疆，跳得最高的是美國，現在反對人權高專來訪，喊得最凶的還是美國。為什麼如此善變，答案也很簡單，為了掩蓋謊言就必須製造更多的謊言。

汪文斌強調，美方害怕其編造的關於新疆種族滅絕、強迫勞動的謊言被國際社會識破，所以不惜編造更多抹黑中方的謊言來誤導國際社會。但是美方散布再多的謊言，也掩蓋不了新疆社會安定繁榮、人民安居樂業的事實，只會更加暴露其將人權問題政治化、工具化的實質。